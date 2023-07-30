縣長鍾東錦等人日前為許顥瀚狀行。（李京昇攝）

苗栗縣府消防局竹南分隊隊員許顥瀚，代表消防署29日角逐在加拿大舉辦的第20屆世界警政消防運動會，在角力自由式項目，為台灣勇奪第1面金牌，消息傳回地方都振奮欣喜，這也是許顥瀚繼上1屆勇奪5金後，再創歷史佳績拿下金牌。

世界警政消防運動會每2年舉辦1次，今年邁入第20屆的賽事，7月26日至8月8日在加拿大溫尼伯舉行，全國共有5位選手代表參賽，其中，苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊隊員許顥瀚角逐柔道、角力、柔術3個項目。

消防署30日在臉書粉絲專頁分享喜訊，指出台灣消防健兒參加第20屆世界警消運動會創下好成績，許顥瀚勇奪第1面金牌之外，南投縣政府消防局隊員林冠儀也分別在健美及健體項目囊括2面銀牌，加上於夏威夷的衝浪項目，目前台灣消防健兒於賽事累積1金、3銀、1銅。

27歲的許顥瀚，警專33期畢業，目前在竹南分隊服務，他從國小3年級起學習柔道，2018年曾自費前往南韓參加世界警政消防運動會贏得銅牌，2019年代表國家出賽獲得1金2銀2銅，上1屆2022年為台灣抱回5金2銀1銅，被大家稱他是開「五金行」。

苗栗縣長鍾東錦本月18日在許顥瀚遠征前，致贈1套印有苗栗縣的柔道服為他壯行，期勉他全力以赴，在世界警政消防運動會拿下更好的成績，讓世界看見台灣、看見苗栗。許顥瀚也不負眾望，再度旗開得勝，為台灣拿下第1金，消息傳回苗栗讓大家都非常欣喜振奮。