桃園市副市長王明鉅表示，這次澳門宣道柔道會總教練高卓山也率領選手、教練及家長約120人來台交流比賽，盼選手能互相切磋，藉賽事增進比賽經驗，以提升技術水準。

體育局指出，2023年中華民國柔道錦標賽屬於全國性的體育活動，據統計約有1300名來自全國各年齡層選手參賽，賽程中將舉行團體賽、個人賽及格式組共3個競賽組別，其中團體賽男女組分有高中組、國中組及國小組等6個組，個人賽男女組分有高中組、國中組及國小組等10組，格式組包括5形，包括投之形、固之形、柔之形、極之形及講道館護身術，分有高中組、國中組及國小組等3組，各組榮獲前3名者將獲頒獎牌及獎狀，以此鼓勵。

王明鉅提及，近年我國有多名柔道選手在國際賽事表現傑出，有「柔道女王」之稱的選手連珍羚，曾在2016里約奧運拿下第5名、2022亞洲柔道錦標賽獲得57公斤級銅牌。自2020東京奧運一戰成名的選手楊勇緯，首度參加奧運於男子60公斤級過關斬將勇奪銀牌，並於2022亞洲、世界柔道錦標賽均獲銅牌，創下我國男子柔道新紀錄，不僅如此近期更在第31屆成都世大運男子60公斤級獲得銀牌。

王明鉅還說，選手林真豪則在2021亞洲柔道錦標賽獲得女子48公斤級銅牌，上述這3名選手也將參加今年第19屆杭州亞運會，期勉我國柔道選手們以他們為榜樣，繼續努力。

桃園市近年也致力發展柔道，體育局盤點，學校國小端有大同國小、大業國小及會稽國小，國中端有楊明國中、會稽國中、楊梅國中及觀音高中國中部，高中端有觀音高中、壽山高中及楊梅高中，大學端則為國立體育大學，柔道的4級銜接已漸趨完備，各層級皆努力培訓優秀選手，有望能提升桃園市的競技實力。

值得一提的是，桃園市的選手於110年全國運動會柔道項目獲得4銅，另於112年全國中等學校運動會柔道項目獲得6金2銀14銅，其中全中運雙金的觀音高中選手吳念庭及全中運三連霸的楊梅國中選手林振豪皆有參與該項賽事，期勉各選手能於賽事中發揮實力、取得佳績。