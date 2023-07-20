●特斯拉周三盤後下挫近5%，該電動車製造商第二季營收年增 47%至249.3億美元，再創歷史新高，每股盈餘91美分優於市場，但受到降價影響，毛利率較去年同期和前一季下滑。

●網飛（Netflix）盤後重挫7.75%。該串流媒體公司第二季每股盈餘3.29美元，優於市場預估的2.90美元，但營收年增2.7%至81.9億美元，遠落後市場預估的83億元。

●IBM盤後跌0.93%，其第二季經調整後每股盈餘為2.18美元，優於市場預期的2.01美元，但營收年減0.4%至154.8億元，不及市場預期的155.8億美元。

●蘋果周三漲0.71%，盤中一度上漲逾2%，AI熱門股微軟下挫1.23%，輝達跌0.88%，谷歌母公司Alphabet跌1.40%。外媒援引消息人士報導，蘋果正在測試自家開發的AI聊天機器人「Apple GPT」，這個消息給科技巨頭圈投下震撼彈。蘋果加入戰局，意味著與OpenAI聊天機器人ChatGPT緊密合作的微軟，以及正在加快推進Bard的谷歌可能迎來最強勁的對手。

●高盛漲0.97%，儘管獲利創下3年新低，但執行長David Solomon稱投銀業務已經出現復甦跡象。這與周二其他大行的說法相呼應。

●Carvana飆漲40.20%，收在55.80美元，今年以來已經上漲10.8倍。該二手車零售商宣布已和大多數債主達成協議，其未償還債務將大砍逾10億美元。

●AT&T大漲8.48%，該電信公司表示不打算立即從太浩湖（Lake Tahoe）移除含鉛電纜，以待進一步分析。其同業Verizon勁揚5.27%。