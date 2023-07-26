●2023財年第四季（截至6月30日）財報重點

微軟第四財季（截至6月30日）營收為562億美元，超出市場預期的555億美元。每股淨利為2.69美元，亦高於市場預估的2.55美元。

包括Azure雲端運算平台的智慧雲（Intelligent Cloud）部門營收增至240億美元，略高於市場預期。Azure營收年增26%，優於市場預估的年增25.2%。

對於最適合搶佔AI商機的Azure業務，微軟沒有披露確切的營收數字，但執行長納德拉在法說會上表示，在2023財年中，Microsoft Cloud業務營收達1100億美元，而Azure就佔了一半以上。這表示Azure營收至少達到550億美元。這是該公司高層首次披露Azure業務的規模。

PC業務仍然低迷不振，包括Windows作業系統在內部門營收跌至139億美元。包括LinkedIn和Office軟體的業務營數增至183億美元。這兩個部門的營收表現均略優於市場預期。

微軟向投資人表示，因為要為AI工作建置數據中心，所以支出將增加，第三財季資本支出從78億美元暴增至107億美元。

●AI還沒賺錢先燒錢

微軟為了支援AI服務而建置新的數據中心導致成本大幅升高，財務長Amy Hood在法說會上證實「微軟本年度（2024財年）資本支出將逐季提高」。

在微軟投資聊天機器人ChatGPT之父OpenAI並搶得先機後，華爾街最想知道的是微軟能從生成式AI服務獲得多少好處。

微軟正在將AI技術與自己的產品進行整合，如Microsoft 365月費30美元的「Copilot」AI工具。該軟體巨頭亦打算銷售可供其他公司打造自家AI功能的雲端運算服務。

但微軟發布的業績顯示在AI帶動營收增長之前，該公司已經為了開展AI服務而砸下巨額資金。

儘管Azure營收成長略優於市場預期，但微軟第三財季的資本支出卻創下至少自2016財年以來單季新高，凸顯出雲端產業為了爭搶輝達GPU晶片廝殺的有多激烈。

為了安撫投資人，財務長Hood表示，儘管微軟擴大支出，但經調整後的營業利益率仍然略有成長。我們真正著重的是更積極地去滿足需求曲線。他並表示，新產品要開始生財還需要時間，Copilot尚未準備好全面發布，該產品的收入可能要到2024財年下半年才會實現。

微軟預估本年度第一財季Azure營收（按固定匯率估算）將成長25%～26%，Visible Alpha所做的調查預期將成長25.6%（未經匯率調整）。

微軟表示，包括Azure在內的事業部門第一財季營收預測中值為 234.5億美元，不及市場預估235.5億美元。包括Office在內的業務第一財季營收預測中值為181.5億美元，優於市場預估的180.8億美元。Windows事業第一財季營收預測中值為127億美元，不及市場預估的131.4億美元。