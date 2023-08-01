貨代業者捷迅（2643）今（01）日召開董事會通過上半年財報，受到運價下跌影響，第二季稅後淨利0.31億元、年減79.86％，EPS為1.04元；累計上半年稅後淨利0.92億元、年減62.02％，EPS為3.08元，但因為提供整合物流服務力守毛利率14.68％、年增1.24％。

展望下半年，捷迅表示，空運貨量7月開始拉升，主要是電商貨、AI相關與伺服器等增加，加上貨機航班減少、電商包機，7月底、8月初台灣飛美西每公斤運費較5、6月谷底上漲四成（不含燃油附加費），預估第三季好很多。

捷迅設於美國德州的13萬英呎保稅倉，預計明年第三季建置完成，整體建置的硬體設備皆採購低耗能、低碳排的物件，例如電動堆高機、太陽能板發電等，以低汙染考量下做設置規劃。 除了服務現有電子客戶族群，也陸續替新增加的電商客戶群解決美國當地清關、分流、派送等問題，將以此模組化的運送系統，為客戶提升跨境國際包裹的運送時效，同時降低運輸成本、提升競爭力。

另外，設於桃園航空城約10分鐘車程的自營儲運中心，今年初與一家大型國際外資連接器製造商的客戶簽訂長期合約，已於6月建置完成，且進入試營運階段，8月正式啟動運作。此儲運中心可提供自行研發且客製化的WMS系統，讓客戶可隨時、隨地於線上下單並查詢庫存量，及透過系統自動發送報表讓客戶掌握倉內所有運作訊息，成為客戶的亞太配銷中心，滿足客戶快速周轉、備貨等時效需求。 捷迅第三季已接獲國內知名AI供應鏈的客戶通知，新訂單將自9月開始量產出貨輸往歐、美等地，其他多家新客戶合作案也如火如荼洽談中，捷迅對於下半年業績有信心成長。