各大雲端伺服器品牌廠全面啟動建置AI伺服器軍備賽，引爆CCL材料升級潮，亞系外資最新報告觀察到CCL在AI伺服器產值是一般型伺服器6倍，看好深耕高階低損耗Low Loss材料多年的台光電及台燿可望成為受益者。

隨著AI Server等高階材料開始出貨，讓台光電獲利大進補，第2季合併毛利率27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，稅後盈餘達10億元，季增1.08倍，單季每股盈餘為3元；累計上半年稅後盈餘為14.79億元，年減38.5%，每股盈餘為4.45元。

展望下半年，台光電表示，美系大廠第3季將推出新手機、傳統旺季的需求可期，且基礎設施類產品屬於企業支出，需求比較不受到景氣的影響，在AI server需求持續提昇、新伺服器平台出貨的帶動下，今年營運抱持審慎樂觀的態度，出貨量應可逐季增加。

至於台燿方面，目前台燿最高階極低損耗產品已於第1季出貨給AI伺服器，約佔今年第1季營收1%到2%，該客戶今年第3季訂單量將進一步增加，有機會讓營收及利潤更好，且其UBB材料產品亦已通過全球最大AI伺服器供應鏈認證，現在正在處理該客戶的OAM資格認證進度，目前進展順利，台燿目標是今年下半年稼動率達到70%。

亞系外資最新報告指出，目前台光電在AI伺服器出貨量的市佔率最高，至少有60%以上，而AI伺服器對台燿的貢獻也不斷增加，預計第4季開始可望看到更多的AI伺服器貢獻，隨著AI伺服器出貨增加及利潤率改善，我們上調台光電及台燿2024年每股盈餘23%，分別達22.44元及9.97元，均給予兩家公司「買進」評等，目標價分別上調至500元及200元。