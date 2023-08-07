群光第二季營收季增12%達253.63億元，毛利為45.40億元，季增18%，營業利益為20.33億元，季增14%，淨利達18.04億元，季增23%，EPS為2.50元，季增22%，與去年同期相當，超越市場預期。毛利率17.9%，季增1個百分點，年增0.4個百分點，營業利益率8.0%，季增0.1個百分點，淨利率則為7.1%，季增0.6個百分點，年增0.9個百分點。

群光上半年營收達480.85億元，毛利為83.83億元，營業利益為38.20億元，淨利為32.73億元，EPS則達4.55元。上半年毛利率17.4%，較1H22高出0.3個百分點，營業利益率為7.9%，淨利率為6.8%，較1H22高0.7個百分點。

群光第二季營收季增12%，表現超越市場預期。法人表示，原本預期群光第二季營收僅季增高個位數，但在急單挹注與彈性調配產能下，筆電鍵盤以及2-in-1裝置鍵盤營收強力拉動，推升整體鍵盤營收季成長超過兩成，遠高於原先預期的10%季成長，顯示第一季谷底已過。AI影像產品營收亦季增雙位數，帶動整體影像產品營收季增一成，表現合乎預期。

群光第二季營運表現優於預期，但全球景氣未明，終端需求尚未明確復甦，下半年群光將採取謹慎保守與獲利至上的策略。法人預估，群光今年第三季營收可能較第二季微幅下滑低個位數，雖鍵盤產品預期將較第二季小幅攀升，但由於運動攝影機客戶進行庫存調節以及推遲產品拉貨，因此預估影像產品營收第四季將優於第三季。由於全球終端產品需求疲弱，致群光今年全年營收呈現衰退格局，但公司一向重視獲利，隨時進行產品結構調整，鎖定高附加價值產品，且積極管控營業費用，因此全年獲利表現可望大幅優於營收表現。

群光影像產品近年積極整合AI，提升附加價值，以安控攝影機市場為例，終端消費者逐漸由傳統wi-fi攝影機轉向更先進的智慧AI安控攝影機，並且原先使用類比攝影系統的用戶也大幅轉向網路監控攝影機，大幅增加智慧AI安控攝影機的需求，根據研究機構統計，2030年全球安控攝影機市場將高達美金310億的規模，2022~2030年複合成長率高達18%，再加上美國國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)的推波助瀾，為群光帶來無限商機，預計將可長期受惠。