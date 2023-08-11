精材第二季營收14.08億元，季增7.1％、年減34.1％，毛利率27.8％，季減1.1個百分點、年減10.6個百分點，第二季稅後純益1.99億元，季減12.6％、年減65.1％，第二季單季每股稅後純益0.73億元，創下12個季度新低。

精材上半年營收27.23億元，年減28.5％，毛利率28.3％，年減7.1個百分點，上半年稅後純益4.27億元，年減53.9％，每股稅後純益1.57元。

叡揚上半年每股稅後純益2.7元 創上櫃以來同期新高
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