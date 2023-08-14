公司業績不好，該找前任老闆回鍋振興業績嗎？美國知名投行高盛的前任執行長布蘭克芬（Lloyd Blankfein）據傳是親自打電話給現任執行長索羅門（David Solomon），主動提出要重返公司提供幫助，因為他再也無法忍受公司股價暴跌，讓他蒙受了高達5000萬美元（約新台幣16.1億元）的帳面損失。

據《紐約時報》報導，3名消息人士透露，高盛前執行長布蘭克芬是在今年6月打電話給索羅門發洩不滿情緒，不但明確向索羅門表示，他正在失去耐心，還主動表達要給予更多建議，甚至是重回高盛提供幫助。但索羅門拒絕了布蘭克芬提供幫忙的建議。

布蘭克芬是華爾街任職最久的執行長之一，索羅門是他欽點的繼任者。可是對於這位前任資深副手今年來的表現，布蘭克芬顯然是有不少怨言。

索羅門在2018年底接替布蘭克芬出任高盛執行長。他上任5年以來，已經有90位合夥人離開。上月高盛公布第2季利潤暴跌58%，在華爾街6大投行業績中墊底。

這不是布蘭克芬首次批評他的繼任者。《華爾街日報》6月就曾報導，今年稍早，布蘭克芬在邁阿密舉行的一場公司聚會中，當著幾位合夥人的面，猛烈抨擊索羅門，「天哪，我希望他花少一點時間搭飛機，多花點時間賺錢」。

布蘭克芬6月中旬致電給索羅門時，高盛的股價從1月的高點下挫了近10%。截至2019年3月，布蘭克芬持有約240萬股高盛股票。去年11月，這些股票價值超過9億美元（約新台幣289.8億元），但依據高盛股票在6月的平均收盤價來計算，這些股票在6月大多時間都低於8億美元（約新台幣257.6億元）。