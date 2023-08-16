劉景慈豐沛的產業經驗涵蓋美國以及亞洲地區，於英特爾任職期間，成為在美國與亞洲成功發展資料中心生態系的關鍵人物，並為該公司贏得許多合作案。此外，劉景慈還曾帶領Chromebook工程產品線，與OEM和主要雲端服務供應商建立共榮的合作夥伴關係，將使用x86處理器架構的Chromebook打造成當今市場上先進的雲端客戶系統。

創鑫智慧創辦人暨董事長林永隆博士，對於延攬劉景慈擔任執行長一事表示，劉景慈擁有卓越的領導才能、精準的策略思維和輝煌的業績紀錄，相信他將充分發揮創鑫智慧所具備的人才優勢，不僅促進與合作夥伴的緊密關係，亦將創鑫智慧逐步形塑成全球領先的AI ASIC供應商。

劉景慈則表示，結合尖端技術與優秀團隊，創鑫智慧必將在AI ASIC領域大放異彩，我能夠加入並擔任執行長一職深感榮幸。創鑫智慧優秀團隊與富有遠見的合作夥伴，將充分發揮人才的潛能，持續推動創鑫智慧成為全球頂尖的AI ASIC供應商，在AI領域貢獻一己之力，並為公司與關係人實現可觀的業績成長。

創鑫智慧深根於深度學習推薦模型(Deep Learning Recommendation Model、DLRM)，並於2022年推出首款RecAccel N3000 PCIe加速器產品，可應用於社群影音推薦、線上購物的AI推薦推論系統。在2023年MLCommons的Inference: Datacenter v3.0之中，該加速器平均每瓦每秒約可處理1060次查詢(1060 queries/sec/W)，能源使用效率為其它競爭產品的1.7倍1，能夠降低資料中心總擁有成本(TCO)，同時助力實現企業永續(ESG)發展目標。