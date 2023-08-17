一名在群創任職已婚許姓處長昨（16日）晚在個人臉書毀滅式自爆偷吃，情節火辣引起網友們熱烈討論，群創甚至不得不出面回應，外界也關注群創今（17日）股價走勢，沒想到剛好碰上減資期間停止交易，股價沒有開出來。

許姓處長在臉書表示，多年來與太太價值觀落差太大，從生活習慣到教育問題都無法溝通，因此多年來都與公司供應商及客戶亂搞男女關係，一直到現在都持續進行中。許姓處長甚至還條列外遇對象的個人資料與性癖好，馬上引起網友們關注，甚至還傳出文章是元配所Po的陰謀論。

由於事情延燒太過快速與熱烈，群創不得不回應，關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中。對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、本公司員工行為準則原則或人事管理規範時，本公司 將依法並以最高道德標準處理。本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

外界關注群創股價走勢，沒想到，公司早在7月10日就已經公告8月17日至25日因減資而暫停交易，再次引起網友討論，「躲崩高手」、「躲崩王，風頭過了跟處長噴」、「剛剛一度以為是處長，結果是減資阿，誤會了XDDD」