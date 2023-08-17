去美元化再出現新發展，印度決定使用當地貨幣盧比向阿布達比國家石油公司購買100萬桶石油，這是印度首次以盧比支付石油貨款，加上先前有印度買家使用盧比購買25公斤黃金，種種行動都突顯非西方國家對去美元化的最新態度與想法。

路透社、Business insider報導，自從美國因俄烏戰爭對俄羅斯發動全面性的金融制裁，包括大陸、印度、以色列甚至是法國都對去美元化起心動念，金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、大陸及南非）更是推動去美元化的主要國家。

早在上個月，印度就與阿拉伯聯合大公國簽署使用盧比交易的合約，如今再用盧比買100萬桶石油，打開盧比取代美元的大門，印度的舉動是去美元化重要里程碑，因為印度是全球第三大石油消費國與進口國。

美元地位不僅面臨盧比的強力挑戰，人民幣也在後頭虎視眈眈，大陸也與巴西、阿根廷簽署貨幣協議，雙邊貿易以人民幣計算，英國投資集團Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen就表示，美元在全球儲備貨幣的比重在2022年大幅下降，衰退的速度是平均速度的10倍。

美國與印度曾發表共同聲明，強調彼此是世界上最親密的夥伴之一，但是在自身利益與分散風險的考量下，似乎各懷鬼胎。