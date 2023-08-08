儘管市場降息呼聲四起，但美國聯準會（Fed）持續放鷹，聲稱可能有需要進一步升息，以對抗通膨。但華爾街投行高盛示警，規模龐大的公司債，讓許多企業面臨沉重借貸成本壓力，Fed若不降息，未來2年到期的逾2兆美元（約新台幣64兆元）公司債不但將動搖美國經濟，還會引發新一波裁員潮。

2022年之前的低利率時期，美國企業受益匪淺。美國銀行的數據顯示，標普500指數成分股公司的債務構成中，長期固定債務的比例高達76%，而且大多是以低個位數的利率擔保。可是隨著Fed升息，高利率讓再融資的風險變得更加明顯，尤其是在未來2年。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，如果利率保持在高位，企業就需要投入更大比例的營收來支付更高的利息費用，因為他們必須以更高的利率為債務進行再融資。據高盛估算，利息支出每增加1美元，企業資本支出就減少10美分，勞動力成本降低20美分。

受到高利率債務再融資影響最大的是那些不賺錢的公司，因為他們更傾向於靠裁員來平衡成本。高盛6日發布的報告中指出，勞動力成本的下降，約有一半來自減少招聘，另一半來自薪資成長的下降，預估到了2024年，每個月會減少5000個工作，等於1年將有6萬人失業。如果利率持續在當前的高水平，預估到了2025年，每個月減少的工作崗位將翻倍，也就是每個月減少1萬個工作。