鮑曼5日指出：「我預期可能需要進一步升息，才能將通膨率降至Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）設定的2％目標。」鮑曼表示，貨幣政策並非「預先設定路線」，未來決定取決於數據表現。與其他官員相比，鮑曼立場偏向鷹派。

鮑曼表示：「最近的通膨放緩數據相當正面，但在考慮是否進一步升息與利率需要維持在限制性水平多久時間方面，我將尋求一致性證據，以證明通膨正朝著2％目標穩定回落。」