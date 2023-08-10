排除波動性較大的能源與食品後，7月核心CPI月增0.2％，與6月增幅同為兩年半最低並符合市場預期。年增率方面，7月核心CPI從6月的年增4.8％放緩至4.7％，低於市場預期的4.8％。
Fed7月例會將利率調高1碼至5.25％～5.5％的逾22年高點，此為去年3月啟動緊縮循環後第11度升息。Fed主席鮑爾先前透露，9月例會不排除繼續升息，但也有官員暗示升息循環已近尾聲，兩者共同立場在於一切端看數據決定。
美國勞工部10日公布，7月消費者物價指數（CPI）月增0.2％，與6月增幅相同並符合市場預期。7月CPI年增率從6月的3％升至3.2％，終止連續12個月降溫趨勢，但低於市場預期的3.3％增幅。
排除波動性較大的能源與食品後，7月核心CPI月增0.2％，與6月增幅同為兩年半最低並符合市場預期。年增率方面，7月核心CPI從6月的年增4.8％放緩至4.7％，低於市場預期的4.8％。
Fed7月例會將利率調高1碼至5.25％～5.5％的逾22年高點，此為去年3月啟動緊縮循環後第11度升息。Fed主席鮑爾先前透露，9月例會不排除繼續升息，但也有官員暗示升息循環已近尾聲，兩者共同立場在於一切端看數據決定。
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