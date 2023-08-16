數據顯示，8月建商信心指數從7月的56點降至50點，不如市場預期。7月的56點為13個月高點。建商信心指數超越50點代表市場展望正向。

NAHB表示，在經歷連續7個月穩步上升後，建商信心在8月份回落，原因是房貸利率升至接近7％，且住宿通膨十分頑固，不僅進一步削弱民眾購屋能力，也抑制消費者需求。

NAHB首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）表示：「客流量下降提醒了我們，住宿通膨比一年前攀升7.7％，且在7月消費者物價指數（CPI）3.2％增幅所佔比重高達90％，這是更大的挑戰。」