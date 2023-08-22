大陸國家安全部官方微信公眾號21日通報破獲一起美國中央情報局（CIA）主導的間諜案。

這是短短十幾天內，大陸國安部第二次點名美國中情局CIA。中新社旗下融媒體「國是直通車」撰文分析，CIA不只在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，數十年來CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（而CIA只承認其中的7起），在相關國家引發動亂；此外，今年5月，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司曾聯合發佈調查報告，揭秘CIA利用網路攻擊中國和其他國家的相關情況。

2次點名CIA

CIA是美國聯邦政府主要情報機構之一，總部位於美國弗吉尼亞州蘭利，下設情報處（DI）、秘密行動處（NCS）、科技處（DS＆T）、支援處（DS）等4部門。其主要業務範圍涉及：收集外國政府、公司和公民情報信息；綜合分析處理其他美國情報機構收集的情報信息；向美國高層決策者提供國家安全情報和安全風險評估意見；根據美國總統要求組織實施和指導監督跨境秘密活動等。

長期以來，CIA在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，持續進行間諜竊密活動。

從20世紀80年代國際社會主義陣營遭受衝擊、90年代初蘇東劇變到2003年喬治亞「玫瑰革命」，從2004年烏克蘭「橙色革命」到2005年吉爾吉斯「鬱金香革命」，從2011年西亞北非國家「阿拉伯之春」到2014年烏克蘭「二次顏色革命」等，都被國際機構和世界各地學者認定為由美國主導的「顏色革命」典型案例。

據統計，數十年來，CIA至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（而CIA只承認其中的7起），在相關國家引發動亂。

今年5月，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司曾聯合發佈調查報告，揭秘CIA利用網路攻擊他國的相關情況，披露部分發生在中國和其他國家的網路安全典型案事件的具體過程，全面深入分析CIA的網絡攻擊竊密和相關現實危害活動，以及其對美國成為「駭客帝國」所做的貢獻。

今年7月，美國CIA局長伯恩斯出席阿斯彭安全論壇時應詢稱，美在華情報網路重建已取得進展，正努力構建強勁的人力情報收集能力，以補充其他情報獲取管道。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，中方注意到有關報導，對此表示關切。美方一邊反覆散布中國間諜、網路攻擊的虛假信息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模情報活動。這本身就很說明問題。中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。

中國大陸反擊措施

今年7月1日，大陸新修訂的《反間諜法》開始施行。這是中共二十大後國家安全領域的第一部專門立法。

該法律明確，大陸建立反間諜工作協調機制；國家安全機關是反間諜工作的主管機關。此外，《反間諜法》還規定，任何公民和組織發現間諜行為，應當及時向國家安全機關舉報。同時要求，國家安全機關應當將受理舉報的電話、信箱、網路平台等向社會公開，依法及時處理舉報信息，並為舉報人保密。

今年8月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於建立領導幹部應知應會黨內法規和國家法律清單制度的意見》，《反間諜法》被列入學習重點。《意見》明確提及，要「提高領導幹部運用法律武器防範化解重大風險的能力，增強依法鬥爭本領」。

中國社科院法學研究所所長莫紀宏撰文稱，間諜分子是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的特殊的違法犯罪群體，反間諜工作不同於一般的執法活動，具有高度的專業性、對抗性和危險性，國家安全機關與間諜組織之間「沒有硝煙」的殘酷鬥爭和激烈博弈，無時不在、無處不在。

莫紀宏表示，在有效發揮反間諜工作專門機關作用的基礎上，需要建立起社會組織和公民個人廣泛支持的反間諜工作網絡和體系，最大限度地發揮人民群眾在反間諜工作中的主動性和積極性，只有這樣才能做到「知己知彼、百戰不殆」。