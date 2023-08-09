今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的哈克，8日現身《費城商業雜誌》（Philadelphia Business Journal）主辦的活動發表上述看法。

他在預先準備的講稿提到：「從現在起到9月中公布的新數據，只要不引起恐慌，我想我們或許到了保持耐心、利率維持穩定的時候，靜待我們採行的貨幣政策發揮作用。」。

但哈克不忘強調，利率仍須停留在高檔一段時間，「疫情雖教會我們話不要說得太絕，但我看不出來有立即調降政策利率的可能性。」

哈克不擔心美國經濟會如多位經濟學家所預言，因Fed鷹式升息陷入衰退。他有信心通膨將逐漸回到2％目標，失業率僅「微幅」走升，經濟成長率「略低於」今年為止的紀錄。

在《紐約時報》7日刊出的專訪，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與哈克的看法一致，認為升息將走到盡頭。但他預期目前的限制性立場仍須維持一段時間，端看經濟數據表現。

不過立場偏鷹的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）7日重申，為確保通膨回落到2％目標，進一步升息有其必要。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）8日表示，談9月升息是否適當言之過早，9月例會前尚有就業和通膨報告待公布，「沒有理由倉促下判斷」。

6月暫停升息後，FOMC在7月例會宣布聯邦基金利率調高1碼，是自去年3月啟動緊縮循環後第11度升息，攀抵5.25％-5.5％的逾22年新高。

根據芝商所集團（CME Group）數據，市場預期聯準會9月19-20日例會按兵不動的機率超過85％，而Fed啟動降息的時間最快在明年3月。