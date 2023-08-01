Fed「資深核貸員意見調查」（SLOOS）顯示銀行業預期在年底前將進一步緊縮信用標準。

其表示銀行業在預期緊縮放款標準上，最常提及的原因是經濟前景變得比較不利或更不明朗，估計抵押品的價值會縮水，以及商用不動產和其他貸款的信用品質會惡化。

該調查顯示第二季銀行業對中大型企業的工商貸款裡，緊縮信用標準銀行比率，減去沒有緊縮的比率後，所得淨緊縮比率從首季46％上升至50.8％，對小企業的淨比率也從46.7％上升至49.2％。

Fed自去年3月開始升息以來，基準利率累計調升5.25個百分點，目前達5.25％到5.5％區間水準。在借貸成本大幅增加而拖累貸款需求下，Fed的調查和數據均顯示銀行業放款已經在趨緩之中。

最新SLOOS報告在上周已提交給Fed決策高層，做為7月貨幣政策會議的參考，結果在6月暫時按兵不動後再度升息1碼，為去年3月來第11次升息。外界認為這會令銀行業繼續緊縮信用標準。

Fed主席鮑爾上周就SLOOS報告結果指出，目前銀業放款情況在收緊當中，而貸款需求也呈現疲弱，這顯示出在目前美國經濟情勢下，信用環境頗為緊縮。

儘管目前信用情況並未緊縮至，會出現部份Fed高層擔心發生3月銀行業危機的程度，但仍可能威脅Fed想要讓經濟軟著陸的企圖。

摩根大通經濟師席爾佛（Daniel Silver）說，過去若出現像近幾季信用持續緊縮情況，往往會伴隨著經濟衰退。雖然信用持續緊縮不代表一定會出現衰退，但卻顯示經濟將會放緩。