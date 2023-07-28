小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。人工智慧大爆發，除晶片製造商輝達、AMD之外，台廠因中美貿易大戰，意外成最大AI軍火供應商，ODM、滑軌、機殼、散熱、PCB、CCL等供應鏈打造了產業一條龍模式，吸引全球CSP（雲端服務供應商）爭相下單，台灣伺服器更占了全球市場供應鏈的九成，是名副其實的「伺服器王國」。

【1】台灣躍全球AI軍火供應商

研調機構指出，2022年全球伺服器產業市場規模預估為892.6億美元（約新台幣2.8兆元），預計至2030年複合成長9.3％，2030年市場規模上看1,818.9億美元（約新台幣5.7兆元），產業動能強勁。

業者指出，台廠從先進製程晶圓代工大廠台積電、IP矽智財的創意、智原、世芯-KY，先進封裝的聯電與日月光，散熱廠奇鋐及雙鴻，滑軌廠川湖，機殼廠勤誠，CCL廠台光電及台燿、到伺服器系統組裝廣達、緯創、緯穎、英業達及技嘉等，清一色是台廠的天下。

【2】美三大巨頭強攻AI 台伺服器H2出貨看俏

美系三大CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務，台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎、廣達及英業達，下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能，亦可望在客戶需求明朗下，進一步加溫。

【3】投信連倒貨11日 金額創下17年新高

投信27日再賣超台股集中市場，累計連11個交易日賣超，寫2017年12月初、即5年半來平高，累計賣超金額195億元，超越2005年底至2006年初連15日賣超合計192億元，刷新歷史紀錄；而投信對個股操作也大汰換。

【4】鮑爾：Fed不排除9月再升息

美國聯準會（Fed）結束兩天決策會議後，台北時間27日凌晨一如外界預期宣布升息1碼，也讓基準利率升抵22年高點。然而在市場樂觀預期這將是本波升息週期的最後一升時，主席鮑爾卻大潑冷水，強調不排除9月還將進一步升息。

【5】挑戰特斯拉 7車廠另建充電網

全球七大汽車製造商26日宣布，他們將合資成立一家新公司在美國提供電動車充電服務。此舉既能讓這些車廠爭取到拜登政府提供的補助，也將挑戰電動車龍頭特斯拉（Tesla）在充電領域的霸主地位。