今年上半年度製造事業受總體經濟景氣低迷影響，營運處於低檔，對於集團獲利貢獻不大，但所幸車用事業體受惠於日本豐田於第二季出貨量創新高下，整體汽車產業供應鏈問題逐漸緩解；加上豐田新社長上任後，加大電動車投入力道，豐田電動車出貨比率逐期攀升，預料集團之車用事業體後續營運將逐期看增。
在上半年製造事業體低迷之際，集團旗下由能率亞洲資本領軍之投資事業體之投資標的受惠於後疫情時代AI、旅遊大爆發之際，投資標的之事值蒸蒸日上也為集團帶來一定之獲利貢獻。
能率創新（5392）於本日公布112年上半度財務報告，第二季單季稅後純益為9,300萬元，每股稅後純益0.56元；第二季合併總損益則為1.14億元，公司整體營運擺脫第一季之虧損，累積上半年度歸屬母公司之淨利由虧轉盈，EPS為0.31元，累積合併總損益則為5,700萬元。
今年上半年度製造事業受總體經濟景氣低迷影響，營運處於低檔，對於集團獲利貢獻不大，但所幸車用事業體受惠於日本豐田於第二季出貨量創新高下，整體汽車產業供應鏈問題逐漸緩解；加上豐田新社長上任後，加大電動車投入力道，豐田電動車出貨比率逐期攀升，預料集團之車用事業體後續營運將逐期看增。
在上半年製造事業體低迷之際，集團旗下由能率亞洲資本領軍之投資事業體之投資標的受惠於後疫情時代AI、旅遊大爆發之際，投資標的之事值蒸蒸日上也為集團帶來一定之獲利貢獻。
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