英國Q2底薪增幅創新高 央行憂通膨壓力升 23:062023/08/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國統計局15日公布第二季扣除獎金後每周底薪均值年增7.8％至613英鎊，不但高於市場預估年增7.4％，增幅更創歷來新高。其中，金融與商務業務周薪年增9.4％為各行業裡增幅最大。外界認為英國央行會憂慮長期通膨壓力走高。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AI類股爆紅 7月證交稅收、年增幅度創20個月新高 《國際經濟》英國第二季GDP意外增0.2% 避開衰退 英國防部：俄羅斯可能不再資助瓦格納 金主變白俄 #英國 #底薪 #增幅 #創新高 #通膨壓力 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國企業重返辦公室政策 恐令女性工時下滑 23:332023/08/13 財經 《國際金融》市場觀望 歐股開平 16:492023/08/14 財經 黑色7月！外媒：大陸不斷湧現通貨緊縮新證據 09:172023/08/12 兩岸 陽明Q2每股小虧0.04元 上半年每股賺0.94元 18:032023/08/11 財經 《國際產業》888控股H1獲利增 稱監管調查不影響營運 15:392023/08/15 財經 《國際金融》歐股小跌 房地產股受壓 15:592023/08/15 財經 台電駁綠電非虧損主因！網看反笑了：證實政策有問題 19:292023/08/13 生活 英國4000萬選民資料庫遭駭 專家點名俄中有嫌疑 10:422023/08/11 國際 英F-35墜落航母沉海底翻肚慘狀曝光 調查曝問題大了 13:072023/08/12 軍事 《台北股市》7月上市公司營收年減8.14％ 增幅王仍是「它」 17:392023/08/11 財經 氣候與人為因素 5種19世紀流行病在西方復燃 14:412023/08/12 國際 大陸新建大使館遭英方阻撓加劇！兩國緊張陸學者籲拿出誠意 08:412023/08/12 兩岸 英國經濟爆致命危機！專家建議學習台灣經濟 關鍵原因曝光 10:202023/08/11 財經 通膨壓力增 英國雇主願為員工加薪5％ 20:152023/08/14 財經 東元上半年EPS 1.78元創新高 22:382023/08/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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