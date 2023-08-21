為推展與英國數位科技合作，數位部次長李懷仁率數位產業署長呂正華等一行於8月13至19日訪英，親自了解英國推動專網頻譜法規與成效，並與英方討論未來共同推動智慧城市創新、數位轉型及AI創新應用等合作機會。

李懷仁表示，英國為全球推展數位發展與轉型的領先國家，這次數位部以推動合作及積極學習的精神，參訪包括制定頻譜政策的英國通訊管理局（Ofcom）、引領政策來支持商業創新的英國創新局（Innovate UK）、執行落實城市發展計畫的英國互聯場域創新中心（Connected Places Catapult），還有訪問布里斯托大學設立的智慧互聯網實驗室（Smart Internet Lab）、數位未來研究所（Digital Future Institute）及布里斯托研究創新實驗室（Bristol Research and Innovation Laboratory），了解他們如何發展前瞻網通及物聯網技術來推動跨域數位應用，對於未來數位產業署如何運用AI促進數位轉型，推動數位創新和發展有更多的施政推動參考。

此外，李懷仁說，與多家以AI發展為基礎的台商新創公司進行交流座談，他們對於數位部推動的「人才循環計畫」海外實習及數位金卡均表示肯定，充分展現我政府積極協助台英數位產業與人才交流的努力成果。

呂正華則進一步指出，台英雙方在智慧城市推動均有由中央協助地方的計畫項目，英國已開始跨國城市對接計畫，並與韓國、澳洲等陸續篩選城市進行合作，經與英國創新局充分交流，有機會透過英國已成型的跨國計畫，連結到歐非亞太多國推動進一步合作。我方並邀請該局於明年台灣智慧城市展期間訪台，期能激盪更多數位創新應用及討論合作機會。

此行訪團亦訪問英國通訊管理局，英方表示目前僅以3.8～3.9GHz公網頻段推廣專網，惟我方已於6月開始受理企業申請設立5G專頻專網推動，我方並分享推動進度與成果。另與我國「人才循環大聯盟計畫」合作夥伴，台商在英國創立生技公司Genenet Technology及由該計畫媒合的四位台灣學生交流。

李懷仁感謝該公司對於台灣人才培育計畫的支持與培育，並為正在實習的學生加油打氣，期許他們能藉由本次實習經驗精進數位知識與實務經驗，並強調未來數位部將持續精進以為台灣培育更多數位領域的傑出人才。

另，本次拜會英國首屈一指的研究機構，包括布里斯托大學設立的智慧互聯網實驗室、數位未來研究所。布里斯托地區為英國範圍最大的5G及創新應用場域，雙方針對5G網通及智慧城市場域或聯合實驗室合作可能性進行討論，更與布里斯托研究創新實驗室針對合作開發智慧城市基礎建設、及應用服務等進行討論，對於我國如何運用AI促進數位轉型，推動數位領域的創新和發展有更多的施政推動參考。

數位部將透過強化與英國的連結，運用產業合作、人才交流等多重機制，為台英雙邊產業交流開創更多機會。未來數位部將積極規劃並推動公民有感、企業轉型、提升經濟發展的數位政策，打造堅實長遠利益民主價值鏈。