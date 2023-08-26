出生在王室的生活不容易，外媒指出，英國喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子三兄妹不能在耶誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為他們必須先學會「禮貌交談」。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，作為英國王室的孩子，不論是關起門來，還是公開場合，都有許多規矩要遵守，而且這些規矩從孩子們很小的時候就要養成。

其中一項規則是，喬治、夏綠蒂、路易等3娃在包括耶誕節等重大節日的正式晚餐上，不能和威廉與凱特同桌吃飯，而是要坐到兒童桌和其他孩子們一同享用晚餐，孩子們唯有學會了「禮貌交談的藝術」，方能和大人同桌。

這項規定似乎不難理解，畢竟比起和同齡孩子一起玩，有哪個小孩喜歡聽成年人的無聊對話。

黛安娜王妃生前的私人主廚麥格拉迪（Darren McGrady）也曾提到過，耶誕節時，王室孩童會在育兒室和保母一起享用午餐，「這些孩子總是在育兒室吃東西，直到他們大到能在餐桌上有得體的舉止為止」。

麥格拉迪也曾透露矇騙威廉、哈利吃進蔬菜的事蹟，他說保母們會控制孩子們的菜單，確保營養均衡。為了誘拐威廉、哈利吃蔬菜，麥格拉迪曾在兄弟倆最喜歡的食物內偷渡蔬菜。