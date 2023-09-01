新北驗光生公會1日到蘆洲國中舉辦「護眼eye新北市 學童與眾不同」捐贈眼鏡活動，這次活動總共送出2100支眼鏡給新北國中小的弱勢學童。新北市驗光生公會理事長表示，為了協助弱勢學生改善閱讀力及生活品質，辦理低收戶免費配鏡活動，公會也透過一系列衛教活動，強化學童視力保健觀念，落實於日常生活。

蘆洲國中校長游玉英表示，感謝新北驗光生公會、家長會及教育局的協助，讓新北市學童受惠。她說，家長會去年引進許多資源，不只有免費配鏡活動，還有規畫職涯宣導，鼓勵學童積極學習。

蘆洲國中家長會長葉仁評同時也是集賢獅子會長，帶領其他獅子會同仁前往參加活動。葉人評表示，這是驗光生公會首次捐出2100副愛心眼鏡，嘉惠許多新北國中小學童。

葉仁評說，他從事眼鏡相關行業10年，看到許多孩子近視已經3、400度了，沒有戴眼鏡根本看不到黑板上的字，影響學習，不只學業跟不上，人際關係也和別人有落差，因此他持續推動公益配鏡活動，希望未來新北市學童成績向上。

教育局長張明文表示，去年驗光生公會在三蘆地區捐贈200副公益眼鏡，希望將這份愛心傳播到新北市各區。他說，「要讓孩子好，不只需要爸媽，還要整個村莊」，感謝所有企業，同心協力，幫助孩子翻轉人生。

張明文說，現在學童從小就接觸3C用品，對眼睛傷害非常大，想要視力健康需要配合飲食、姿勢、適當休息及正確使用。他表示，新北市透過「寶貝i健康」APP將學生健檢數據匯入系統，並自動通知「新北市校園通」，家長只要打開APP就可以即時掌握學童健康狀況。