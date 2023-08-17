南寶表示，雖然總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，不過，品牌客戶調整庫存趨緩，最壞的情形已經過去，此外，研發投入耕耘新產品與應用的效應也將逐漸顯現，成為更多國際品牌的指定策略供應商，成功拓展新客戶和新訂單。

在鞋材接著劑業務方面，運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存的力道有趨緩的傾向。南寶表示，近期有不少國際品牌開始以指定策略供應商的方式，來建立中長期發展夥伴關係，因此有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會。另外，新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，預期下半年表現優於上半年。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，全球消費市場景氣及經濟活動預期仍較緩，然觀察到客戶需求緩步回溫，谷底應該已經過去。以地區別來看，台灣表現仍優於大陸和越南等地，越南以木工、紡織為主。南寶將著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等。