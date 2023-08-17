輝達在上次的財報電話會議上預告AI晶片需求火爆，這也是為什麼該公司敢開出第二財季（截至7月底）營收為110億美元加減2%的預測，不僅較第一財季營收（年減13%，為71.9億美元）大幅成長，也遠遠超出分析師預估的71.5億美元。

輝達看好第二財季營收較上年同期大幅成長64%，而根據Refinitiv調查，受訪分析師平均預估輝達第二財季營收年增66%，達到111.3億美元。此外，華爾街預期輝達第二財季每股盈餘為2.07美元，較上年同期飆升306%。

這些驚人的數字對輝達而言已經見怪不怪，但也反映出市場對該公司下周公布的財報多麼寄予厚望，近來其股價已經先行上漲。

摩根士丹利周一出具報告稱輝達仍是其首選股票，雖然受到供應限制影響，輝達近來股價拉回修正，但該投銀仍然看好輝達上季業績表現優於市場預期，且可望上修財測。大摩分析師亦相信輝達未來三至四季的表現仍將保持強勁，稱近來股價拉回是逢低買進的好時機，因此給予輝達股票「加碼」評級和500美元目標價。

受此激勵，輝達周一股價飆漲7.09%。

Forrester分析師Glenn O'Donnell表示，輝達即將發布的季報將成為整個AI狂熱的風向球，我認為其財報表現將非常出色，因為需求如此高，這意味著輝達的利潤可能比預期更好。

但這些極高的期望也意味著一旦輝達未能達標，那麼這一波AI井噴行情可能受到受到重創，從微軟、谷歌到Meta和超微（AMD）等熱門AI股都可能糟殃。

由於其AI晶片嚴重供不應求，輝達正面臨交貨期拉長的挑戰，同時還得提防競爭對手英特爾和超微彎道超車、趁機搶市。雖然輝達因為比對手更早投資AI技術而取得領先地位，但半導體產業是出了名的競爭激烈，而英特爾的故事告訴我們，「沒有任何領先地位是安全的」。

O'Donnell表示，輝達是很強大，但並非無敵。超微和英特爾等其他公司可能竄出，並搶佔一些市場。不過，輝達現在的氣勢如此高昂，所以很難阻擋他們，並非不可能，但很難。