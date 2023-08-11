應廣第二季營收2.63億元，季增加54%、年減少13%；單季稅後獲利1612.5萬元，單季由虧轉盈，但年減達77%；單季每股淨利0.54元。單季毛利率為29%，季減少1個百分點、年減少13個百分點，毛利率持續下跌，主要是因產品跌價快，且晶圓成本未明顯下降；營業利益率11%，季增加7個百分點、年減少13個百分點。存貨部分，截至第二季，應廣存貨金額為3.04億元，和去年底至今大致持平。

應廣產品線主要區分三大塊，I/O微型處理器佔比27%、M/Ｄ微型處理器佔比60%、BLDC微型處理器佔比13%。

展望後市，應廣表示，目前庫存逐步去化中，消費性電子能見度不佳，消費性市場需求蠻弱的，下半年情況不是那麼樂觀，且應廣主要以大陸市場為主，動能不像以往明顯。

應廣進一步表示，自去年起開始佈局大陸以外的市場，期待明年有較大收穫。至於下半年可以期待的產品，包括新產品的鋰電池充電管理、智能家電與觸控相關，以及高速風機、智慧散熱風扇等，看好下半年都蠻有機會的。