M31第二季營收3.48億元，季增加11.1%、年增加16%；單季淨利9900萬，季增加40.6%、年增加19.9%；每股淨利2.86元。單季營業利益率為25.1%，季增加10.8個百分點、年增加0.72個百分點。以M31第二季營收比重來看，第二季授權金佔比82.1％、權利金佔比12.8％。今年上半年權利金貢獻M31營收約二成，達成既定目標。

總經理張原熏表示，面對近來的AI熱潮，確實「AI is everywhere」，且後續眾多消費性電子產品也都會加入AI功能，只是算力不同，但都是可算是新的需求，M31在AI累積不少客戶，連客戶成熟製程22奈米SoC(系統單晶片)也會自帶AI的功能，加上隨著先進製程、成熟製程及車用新案陸續導入，全年營收力拚年增20%的目標不變。

談到半導體前景，張原熏說，其實對半導體前景並不悲觀，現階段只是客戶開案偏向轉趨謹慎。但是，當下除AI火熱外，其實也看到其他領域有很多需求可以期待，包括消費性電子、車用應用等，都一直在擴展當中。

以車用來說，張原熏進一步表示，M31在車用領域花很多精神、時間，且認證也必須花很大功夫，但已經陸續得到回報，已經有不少新開案是來自車用領域，不只採先進製程的ADAS，成熟製程也有車用相關應用。

就全年展望來說，張原熏表示，目前看到第三季、第四季儘管有很多挑戰，但M31會全力以赴朝全年營收成長20%目標前進，未來3到5年也會持續以年營收成長20%做為努力目標。

另外，大陸市場部分，張原熏表示，受到大陸解封後經濟復甦不如預期衝擊，預估今年M31來自大陸的營收將是近3年首次衰退。