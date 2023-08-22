AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間8月23日公布財報結果，預估將繳出亮眼的成績單，持續推動生成式AI浪潮。惟仍須留意輝達長期展望，是否符合外界預期，及供應鏈產能是否能跟上，將為引領台股AI概念股的重要方向。

近三個月境外基金漲勢兇！AI、科技基金開飆
《貿易》秀完整AI新生態 電子及AIoT展10月底登場
《盤中解析》AI、台積多空PK 16350保衛戰開打
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