世芯-KY（3661）22日股價強勢，開盤即亮燈鎖第二根漲停價位2,380元，並再創歷史新高價位，雖面臨前波高點賣壓出籠，惟仍維持強勢。世芯與信驊（5274）相互競逐台股股王寶座，芯股王的誕生，也代表台股AI正式躍居盤面主流。