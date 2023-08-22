AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間8月23日公布財報結果，預估將繳出亮眼的成績單，持續推動生成式AI浪潮。惟仍須留意輝達長期展望，是否符合外界預期，及供應鏈產能是否能跟上，將為引領台股AI概念股的重要方向。
芯股王上位！AI盤面主流威力不減
世芯-KY（3661）22日股價強勢，開盤即亮燈鎖第二根漲停價位2,380元，並再創歷史新高價位，雖面臨前波高點賣壓出籠，惟仍維持強勢。世芯與信驊（5274）相互競逐台股股王寶座，芯股王的誕生，也代表台股AI正式躍居盤面主流。
世芯-KY（3661）22日股價強勢，開盤即亮燈鎖第二根漲停價位2,380元，並再創歷史新高價位，雖面臨前波高點賣壓出籠，惟仍維持強勢。世芯與信驊（5274）相互競逐台股股王寶座，芯股王的誕生，也代表台股AI正式躍居盤面主流。
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國時間8月23日公布財報結果，預估將繳出亮眼的成績單，持續推動生成式AI浪潮。惟仍須留意輝達長期展望，是否符合外界預期，及供應鏈產能是否能跟上，將為引領台股AI概念股的重要方向。
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