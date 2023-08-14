聲寶上半年營收47.97億元、年減0.3％，淨利4.45億元、年增10％，毛利率亦達20.7％，較去年同期提升1.69個百分點。

聲寶指出，政府節能補助政策帶動空調、冰箱出貨較去年同期有雙位數成長，不過因疫情解除後如電視和廚房家電等則因生活回歸常態、居家時間減少，出貨則有所衰退，整體來說，家電內銷部分仍有所成長，以POS機為主的外銷則從過去營收占比約10％，衰退至5％。

除了家電本業業績穩定成長外，關係企業瑞智精密上半年貢獻1.05億元獲利，轉投資的莞味餐飲由於疫情後外食需求回穩，營收、毛利亦有所提升。

聲寶看好家電節能補助政策持續推動，下半年將調節冰箱產能，全力爭取節能補助換機潮，並且宣導非夏天安裝冷氣、服務更到位，全力搶搭節能補助商機，10月預計辦新產品發表會。此外，日前計劃以公開標售方式處分子公司東源物流龜山的閒罝土地資產，如能順利處分，可望挹注獲利成長。