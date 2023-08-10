乾杯2023年上半年合併營收23.65億元，年增達48.55％、創同期新高，毛利率升至51.64％的近4年同期高點。營業利益1.47億元，較去年同期虧損1.17億元谷底強彈、一舉刷新同期新高，使營益率彈升至6.23％，為近4年同期高、亦創同期第三高。

在營收規模創高、本業自谷底強彈同步創高下，乾杯上半年稅後淨利0.4億元，較去年同期虧損1.04億元谷底強彈轉盈，為僅次於2018年的同期次高，每股盈餘2.18元，亦創近5年同期高點。

乾杯表示，上半年營收跳躍式成長，除了疫後市場回溫外，集團自去年下半年積極展店、聚焦布局台灣市場，台灣門市數較去年同期增加7家，挹注台灣事業強勁動能，帶動整體業績谷底強彈。目前兩岸總店數達70家，其中台灣47家、中國大陸23家。

展望後市，由於兩岸市場復甦步調不一，乾杯看好台灣內需暢旺、為今年推升營運成長主力，下半年已新展3家店，將開出高雄第2家老乾杯，籌備中的頂級鍋物新品牌將於第四季揭幕，配合父親節、中秋、聖誕等節慶效益接續報到加持，可望持續帶動下半年營運動能。