五福股價6月底衝上119.5元新高後漲多拉回，半個月急跌近36％、下探77元後止跌震盪，今（14）日不畏大盤重挫近300點，在績優題材護體下開高勁揚6.01％至90元，儘管隨後漲幅受賣壓出籠影響收斂，鄰近午盤仍維持近0.5％漲勢，表現強於大盤。

五福第二季合併營收12.35億元，季增88.61％、年增達42.27倍，登近3年半高。營業利益0.57億元，季增近3.86倍、較去年同期轉盈，衝上歷史次高。稅後淨利0.76億元，季增達1.56倍、較去年同期轉盈，每股盈餘2.26元，雙雙改寫歷史新高。

累計五福上半年合併營收18.91億元，年增達32.52倍、登近4年同期高。營業利益0.69億元，大幅轉盈創近6年同期高、亦創同期第三高。稅後淨利1.06億元、每股盈餘3.17元，較去年同期虧損0.56億元、1.93元大幅轉盈，雙創僅次於2015年的同期次高。

觀察五福本業「雙率」表現，第二季毛利率雖「雙降」至10.92％的近9季低點，但營益率躍升至4.66％，一舉改寫新高。上半年毛利率雖降至11.27％、為近4年同期低，但營益率轉盈躍升至3.67％、為僅次於2015年的同期次高。

法人指出，旅行社主要開支在於人事等營運費用、而非營運成本，疫情期間因營收規模銳減，使毛利率出現反向提升的非常態狀況。五福疫前單季毛利率落於8.69～13.33％區間，第二季及上半年恢復常態水準，費用控管得宜使營益率躍升，本業獲利能力優於疫前。

受惠出國旅遊需求持續復甦及暑期旺季到來，五福7月自結合併營收5.47億元，月增22.85％、年增達54.18倍，創2019年11月以來近45月高點。累計前7月合併營收24.38億元，年增達35.76倍、為近4年同期高，第三季旺季營運可望持續升溫。

展望後市，五福指出旅遊業疫後面臨人力大量招募需求，將以留才做為總體策略發展的首要規畫項目，內部持續以簡化流程、增加同仁工作效率為目標，外部則持續聚焦消費體驗及旅遊感受為發展核心。

五福表示，公司將持續推動數位轉型，逐步增加投資資訊相關技術，有助更了解客戶需求、提供更好的客戶體驗。其次，將開發更多體驗旅遊方案，提高客戶忠誠度、向下發展青壯年世代。同時，也嘗試跨界合作、找出互利合作方式，以擴大服務範圍及客戶基礎。