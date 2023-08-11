渡過第1季谷底，高階AI伺服器及網通設備出貨回升，金像電第2季合併營收回升至69.29億元，季增9.43%，營業毛利為16.47億元，季增27.74%，單季合併毛利率為23.77%，季增3.41個百分點，營業淨利為10.41億元，季增40.4%，稅後盈餘為8.17億元，季增89.95%，累計上半年營業毛利為29.36億元，營業淨利為17.82億元，稅後盈餘為12.47億元，每股盈餘為2.56元。

金像電7月合併營收為26.18億元，月增14.17%，為去年11月以來單月新高，累計前7月合併營收為159.09億元，金像電表示，今年業績將逐季成長，隨著AI伺服器產品開始出貨，預估今年下半年AI伺服器相關產品佔營收比重可望5%到10%，明年AI伺服器相關產品佔比可望達兩位數。

金像電半年報公布後，多家外資最新報告看好金像電，1家美系外資報告指出，金像電已開始為AI伺服器供應GPU板，公司提到AI伺服器PCB總數(GPU基板+CPU主板)在第2季達公司營收約10%，預計到今年年底，AI伺服器相關佔比可望增至高個位數，給予金像電「建議買進」評等，目標價由195元調升至200元；另一家美系外資因AI伺服器營收貢獻超過預期，且伺服器CPU新平台升級加速，調高金像電2023年/2024年/2025年獲利6%/5%/6%，雖然維持金像電「中立」評等，但目標價由160元調升至168元。

日系外資及亞系外資最新報告均給予金像電「買進」評等，目標價則分別為215元及200元。