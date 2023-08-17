AMD委託對美國、英國、德國、法國與日本的2,500位IT主管進行調查，以了解AI技術如何重塑工作環境、IT主管如何規劃其AI技術和相關客戶端硬體藍圖，以及在部署時所面臨的最大挑戰。儘管在安全性方面存在一些猶疑，並且培訓員工被認為是一項繁重的工作，但顯然的，已經著手引入AI解決方案的組織正看到正面的影響，而進展遲滯的組織則面臨落後的風險。在優先推動AI部署的組織當中，90%的組織表示工作環境效率已有所提升。

只是，AMD也發現，儘管AI能為組織帶來提升生產力、效率和安全性的明確機遇，但由於缺乏建構藍圖以及現有硬體與技術組合尚未準備就緒，許多IT主管仍無法確定部署AI的時程。

AMD商用客戶與工作站事業群資深總監Matthew Unangst表示，早期採用AI確實有好處。IT主管看到了AI解決方案的各種效益，但他們的企業需要規劃更具針對性的實施計畫，否則就會面臨落後的風險。具備高效能硬體的開放軟體產業體系至關重要，AMD相信採用多面向的策略，運用AMD全系列產品陣容的AI IP方案，將有利於合作夥伴與客戶。

AMD與開放產業標準軟體業者緊密合作，專注在AMD產品組合中從雲端至邊緣與終端研發具有AI功能的頂尖解決方案，確保IT主管在實施AI解決方案時擁有最佳的運算平台。