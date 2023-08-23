這次4大亮點包括1.智能自動化整體解決方案：展示機電整合的直角坐標機器人解決方案、半導體產線智慧升級方案及「焊動未來」MIG焊接機器人系統解決方案；2.智慧創新，新世代線性傳動元件：展示HIWIN關鍵零組件創新升級能量，呈現智慧創新元件與半導體特殊環境解決方案；3.直驅智造，轉動商機：展示Torque Motor迴轉工作台的產業應用；4.薄大精深，智驅未來：展示超薄型直驅馬達、SSA單軸線性馬達定位平台&線性氣浮平台、伺服驅動器、伺服馬達&位置量測系統APM-C等。

上銀積極推廣晶圓機器人、諧波減速機、醫療設備等產品/，目前都有不錯進展。上銀晶圓機器人採用高精密，高剛性的直驅馬達，搭配HIWIN自製關鍵零組件，加上自行開發軟體，具軟硬體垂直整合優勢，可依客戶生產需求提供客製化服務。適用於半導體產業（晶圓取放）、光電產業（小型面板、小型太陽能板）、LED產業（藍寶石基板、膠環）等取放設備。

諧波減速機具有高精度、高效率、高扭轉剛性、低啟動扭力等特性。可使用於機器人、自動化設備、半導體設備、工具機等產業。開發多種樣式、規格與減速比，能提供客戶多種選擇與客製化服務，滿足客戶設計需求。