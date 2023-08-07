可成集團第二季合併營收為新台幣68.92億元，季增94.6%/年增30.6%。營收季增主因供應鏈庫存持續去化、新機上市；營收年同比上揚則為庫存去化及低基期所致。單季毛利率為32.9%，季增10.0pp/年增4.5pp，主要受惠於營收增長、產品組合調整、折舊費用降低。單季營益率為19.8%，季增20.2pp/年增8.3pp，主因毛利率上揚及成本管控。新台幣兌美元匯價貶值，產生業外匯兌收益25.82億元。受惠於營收增長及匯兌收益，第二季稅前淨利為69.79億元，季增497.8%/年增55.7%。稅後淨利(歸屬業主)為44.83億元，季增407.3%/年增27.6%。基本EPS為6.59元。

可成上半年集團合併營收為新台幣104.34億元，年減16.5%，主因終端需求尚未全面復甦。累計毛利率為29.5%，年增0.4pp，主要受惠於產品組合持續調整、折舊費用降低。累計營業利潤率為13.0%，年減0.6pp。累計稅前淨利為81.47億元，年增8.2%；累計稅後淨利(歸屬業主)為53.67億元，年減3.6%。累計基本EPS為7.75元。

可成表示，由於全球景氣尚未全面復甦，終端需求及訂單能見度不佳，面臨品牌客戶為減輕成本壓力，簡化整合產品線並延長產品週期，可成當前要務，除積極爭取客戶拉料，保持研發設計主導地位，提升中高階產品佔比之外，將持續提升生產節奏、優化成本，以降低呆料風險，穩定獲利。