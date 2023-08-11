金管會統計，6月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5986萬張，月增0.44％、年增達11.06％，總有效卡數約3804萬張，月增0.69％、年增達11.07％。循環信用額度約1043億元，月增1.46％、年增4.93％，簽帳金額約5281億元，月增達50.58％、年增達99.74％。

6月信用卡簽帳金額爆衝至5281億元新高，銀行局副局長林志吉分析，主要由於今年粽所稅繳納期限恢復於5月底截止，未如過去3年因疫情而延長至6月底，5月刷卡繳稅大多落於6月請款，帶動今年6月信用卡簽帳金額三級跳躍升。

電支業務的儲值卡方面，截至6月底總流通卡數約1.67億張，月增0.98％、年增9.5％。消費總卡數1306萬張，持平5月、年增達280萬張或27.29％，消費總金額64.7億元，月減0.7億元或1.07％、年增達11.8億元或22.31％。

電支帳戶至6月底總使用人數約2485萬人，月增1.84％、年增達38.83％。代收實質交易金額126.4億元，月減10.54％、年增達58％。辦理國內外小額匯款金額122.4億元，月減5.92％、年增達20.95％，收受儲值款項金額240.3億元，月減7.08％、年增16.93％。

金管會亦公布上半年「非現金支付」交易比數約31.33億筆、年增24.62％，交易金額約3.63兆元、年增28.72％，年度目標達成率分為40.17％、60.5％。推算第二季交易筆數約16.11億筆，季增5.85％、年增達32.16％，交易金額1.96兆元，季增17.37％、年增達41.01％。

對於外界關注2023年信用卡簽帳金額是否有機會突破4兆元、改寫歷史新高，林志吉對此表示上半年有綜所稅因素，對下半年不做預測，但認為全年有機會創高。而今年非現金支付交易金額有望達成6兆元目標，交易筆數達78億筆目標則有蠻大挑戰，但仍審慎樂觀看待。