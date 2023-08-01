台股AI族群昨（31日）出現大逃殺，緯創、廣達及創意慘摔跌停，狂熱一時的AI派對是否就此結束，啟發投顧分析師李永年坦言，確實有此跡象，需要觀察是否出現連續重挫，跌幅超過2成，且接下來十天將是關鍵期，在於本周公布7月營收，能否符合市場預期。

特殊應用晶片（ASIC）指標廠創意上周五（28日）舉行法說會，宣布下修全年展望，全年營收由年初預估之雙位數百分比成長，下修至個位數百分比成長，整體獲利也會比去年微幅衰退。

此事讓創意今跳空跌停，單日重摔180元，鎖死在1635元，拖累AI族群走勢，廣達、緯創跌停，英業達與技嘉盤中一度跌停，終場大跌9%，世芯-KY收跌近9%，幾乎全軍覆沒。

三立新聞網報導，啟發投顧分析師李永年坦言，AI概念股目前看起來的確有派對結束的跡象，但也有可能是漲多回檔，還需要觀察明後天能不能撐住，若持續下跌、跌幅超過2成就要注意，恐怕要休息一段時間。

此外，李永年也提到，本周公布7月營收，對AI概念股來說是重要的觀察時機點，接下來10天是關鍵期，如果營收沒有出現如市場預期的成長，就可能有失望賣壓出現，股價持續回檔，但若優於預期，就可能止跌再創新高。

熱門AI族群重挫也引起網友們熱烈討論，許多人擔心股價一殺不回頭，「有落袋為安才是真的，恭喜賺錢」、「主力都在出貨了，還不跑等著留下洗碗嗎」、「持股不是跌停，就是在跌停的路上QQ」、「今天這個震盪，腳有點麻。」