小編今天（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達近期好戲連台，執行長黃仁勳將於台灣時間明晚發表演講，23日將公布截至7月為止的最新一季財報；調研機構ALETHEIA搶先一步，直指人工智慧（AI）伺服器與AI GPU加速器成長性強大，將輝達目標價喊上1,000美元，供應鏈為之震動。

【1】輝達目標價 喊上1,000美元

AI族群遭遇亂流，除先前波段漲多，加上美國債信遭信評機構惠譽調降評等，導致美股劇烈拉回，並牽連到台股，獲利了結與先前被軋的空頭派兩股賣壓合流，不僅台系供應鏈氣色不佳，國際領頭羊輝達股價也出現回檔。所幸，外資研究機構均將AI視為未來大潮流，不僅未有降評，ALETHEIA喊出1,000美元不僅前無古人，短時間內恐怕也難有來者，討論度十足。

【2】黃仁勳明秀AI超級電腦

輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳將於台灣時間8月8日晚上11點出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）。市場預估，輝達GPU的商業運用，及Grace Hopper（GH200）所建構的DGX-GH200超級電腦生態系將浮上檯面，除了晶圓代工廠台積電外，廣達、技嘉等供應鏈可望受惠。

【3】海運超級財報周 大咖潑冷水

全球海運業超級財報周登場，馬士基、達飛、ONE等排名前六大航商，陸續公布第二季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）或淨利，但呈現年、季雙減，年減幅高達7～9成，排名第十的以星甚至開出第一槍，繼首季虧損後，預測今年全年可能轉虧，將在15日以前掀牌的貨櫃三雄，也引發投資圈多空論戰。

【4】美大廠齊攻AI伺服器 台供應鏈吃補

四大美系CSP（雲端服務商）於近期法說會中相繼表態將擴大投入AI應用服務，同時持續擴其雲端基礎建設，蘋果也開始投入AI的開發，加上英特爾（Intel）及超微（AMD）也齊喊AI伺服器需求強勁，為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多。

【5】12檔台股ETF將除息 殖利率全都露

ETF除息旺季到！8月將除息的台股ETF，共計有12檔，以季配型產品占多數，共計有6檔，並有4檔半年配、1檔雙月配與1檔月月配。法人觀察，此波配息產品類型上很多元，可劃分為市值型、高息型、產業型與高價型。在市值型台股ETF方面，就單次殖利率來看，以台灣第一檔低碳龍頭ETF-00923群益台灣ESG低碳50近3.39％表現最佳，換算下來年化殖利率近6.8％。