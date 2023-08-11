台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.52%下調至15.40% 調降0.12%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由17.88%下調至17.67%，調降0.21%，在「MSCI全球市場指數」權重維持為1.65%。最新權重將在8月31日收盤生效。