至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增技嘉（2376），刪除穩懋（3105），指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股技嘉，其權重為0.48%。權重調降最多為刪除成分股穩懋，權重為0.18%。
全球小型指數變化較大，新增先進光（3326）、聖暉（5536）、國賓（2704）、中再保（2851）、橋威（3078）、勤誠（8210）、帝寶工業（6605）、長榮航太（2645）、廣積（8050）、廣運（6125）、亞翔（6139）、華星光（4979）、華泰（2329）、廣明（6188）、建準（2421）、穩懋、鈺太（6679），剔除技嘉、金麗科（3228）、東鹼（1708）。這次小型股調整中，不少是與AI依相關散熱族群入列，其中技嘉更由全球小型指數，轉入全球標準型指數成分股成分股。
MSCI每年2月、5月、8月及11月公布季度和半年度調整，除了調整成分股外，MSCI對於台股權重調整，將牽動全球基金在台灣的分配和資金淨流入流出，進而吸引國際資金投資，因此備受市場關注。
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