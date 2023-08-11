MSCI明晟此次全球標準指數成分股的季度調整，台灣成分股新增、刪除各1檔。技嘉自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。穩懋則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數的台灣成分股新增17檔，包括華泰(2329)、建準(2421)、長榮航太(2645)、國賓(2704)、中再保(2851)、僑威(3078)、穩懋、先進光(3362)、華星光(4979)、聖暉*(5536)、廣運(6125)、亞翔(6139)、廣明(6188)、帝寶(6605)、鈺太(6679)、廣積(8050)、勤誠(8210)。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括東鹼(1708)、技嘉及金麗科(3228)。其中，技嘉轉進全球標準指數成為新增台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在8月31日盤後生效。