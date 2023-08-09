香港明報報導，恒生指數成分股中，56檔漲，21檔下跌，3檔持平。翰森製藥漲3.76％，收報10.48港幣，是漲幅最大的成分股。招商銀行跌2.1％，收報35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，23檔漲，7檔下跌。漲幅最大的是明源雲，收報4.34港幣，漲5.34％。跌幅最大的是理想，收報167.7港幣，跌5.52％。
恒生指數9日收漲61點，漲幅為0.32％，收報19,246點，大盤成交金額850億港幣，日減18.72％，是8月7日以來最少。國企指數漲25點，漲幅為0.39％，收報6,613點。恒生科技指數收報4,373點，跌0.01％。騰訊、阿里巴巴、建行貢獻恒指較多。友邦、匯控、中移動拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，56檔漲，21檔下跌，3檔持平。翰森製藥漲3.76％，收報10.48港幣，是漲幅最大的成分股。招商銀行跌2.1％，收報35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，23檔漲，7檔下跌。漲幅最大的是明源雲，收報4.34港幣，漲5.34％。跌幅最大的是理想，收報167.7港幣，跌5.52％。
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