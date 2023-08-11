恒指開高71點報19,319點，最多升98點報19,346點，之後掉頭向下，10時26分跌110點報19,137點。

國指開高19點報6,648點，最新跌0.71％報6,581點。科指開高0.2％報4,386點，最新跌1.42％報4,316點。

大陸股市向下，上證指數報3,232點，跌22點或0.69％。

個股表現方面，阿里巴巴第一財季調整後淨利潤年增48％，好過市場預期，今早高見97.95港幣，最新升幅收窄至2.7％報96.8港幣，暫居成交金額榜首位。

中移動中期多賺8.4％兼增派息逾一成，最新升1.6％報65.9港幣。李寧中期純利跌3.1％，但派中期息，股價開高6％報45.95港幣，最新升4.2％。友邦高開0.8％報74.35港幣，最新升0.3％報74港幣。

平保跌1.9％報51.9港幣。騰訊跌1％報336.4港幣。

碧桂園發盈警料中期虧損最多人民幣550億元，今早賣壓沉重，曾大跌14.4％低見0.89港幣，創新低，最新跌幅稍為收窄。創科昨日急跌一成七，最新彈4.3％。