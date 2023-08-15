新竹市長高虹安14日因貪污等案遭北檢起訴，中午她舉行記者會回擊北檢，過程中爆料市府在兩周前已完成新竹棒球場的調查，將前市長林智堅與前工務處長吳堂安移送監察院調查。而最近有一份最新的民調指出，對於是否會期待高虹安挖新竹棒球場大秘寶，最後是把案件交給陳菊的監察院來做行政處置，有93％的網友認為「不是，要交給司法檢調，該抓的就抓去關才對！」引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》14日對於「你們期待的高虹安挖新竹棒球場大秘寶，最後的結果是把案件交給陳菊的監察院來做行政處置嗎？」進行網路民調，截至14日晚間23時止，已有2000人參與投票，有7％的網友認為「是，正常程序」、有93％的網友認為「不是，要交給司法檢調，該抓的就抓去關才對！」

參與該份民調投票的網友則近乎一面倒表示，「高虹安市長加油，不要顧慮，該送司法的送司法，不要叫人看不起，加油，一切事件都是一種表象，只要對得起良心就戰到底」、「交監察院，就結案粉飾太平」、「陳菊，交給她處理水落石不出，撥雲不見日」。