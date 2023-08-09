近期AI概念股拉回整理，台股大盤走勢震盪，但根據集保中心統計，台股高股息ETF在7月間仍是人氣滿滿 ，尤其今年6月初掛牌的台股ETF新兵00929（復華台灣科技優息）備受市場矚目。00929不僅價格逆勢上漲，8%的年化配息率更在首次除息後只花9天就順利填息，7月間受益人數更增加6.4萬人至11.5萬人，成長率達126%，成為當月的新人氣王。

▼台股ETF之7月份受益人數增加前十名

（資料來源：CMoney，2023/7/28。）

《AI股跳水！00929挺住還逆勢收紅》

事實上，台股高股息ETF人近年來越來越受投資人喜愛，其中人氣最夯的ETF不乏包括元老級的0056（元大高股息）、00878（國泰永續高息）等，無論是以預測未來表現來挑選成分股的0056或是依據回測加權計算挑選成分股的00878，每次配息都成市場焦點，但這次遇上AI跳水的過程中，反而是身為新兵的00929異軍突起，不僅在高股息ETF中逆勢上漲，甚至在除息後第9個交易日完整填息，於7月31日以16.65元作收，意味著近8%的年化配息率順利入袋。

《00929有望稱霸ETF市場 投資人爭相投入》

事實上，00929從掛牌後，對於存股族而言就有一定吸引力，細數掛牌不到2個月，規模就突破200億元，不僅是規模成長最快的ETF新兵，更一舉晉升為高股息五哥，尤其不同於市場其他高股息商品，00929一年一次換股，基本面篩選的追縱指數編制規則，更沒有景氣循環股及股息稀釋疑慮，在6月底啟動的換股名單中，甚至剔除近期大幅震盪的緯創、廣達、技嘉等飆股。（個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。）

對於看準未來科技產業前景，想跟進AI趨勢又擔心怕套在高點的投資人而言，00929穩健的高配息選股策略及月配息機制，反而成為配息族的優質選擇，尤其00929將迎來第二次月配息，復華投信8月1日公告，00929每單位預計配息金額0.11元，以8/1收盤價16.57計算，單次殖利率0.66%，年化殖利率7.9%。除息日在8月17日，只要在8月16日前買進或持有的投資人都可以參加除息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。