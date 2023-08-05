結合AI技術，垃圾居然能自動分類？崇明國小引入人工智慧影像辨識和程式設計元素，打造AI垃圾分類機器人，為社區垃圾場提供可行解決方案。台南市政府教育局今天舉行「創造力資優教育方案成果發表活動」，新泰國小、崇明國小及塭內國小3校32位創造力資優方案學生展現創意，讓人眼睛一亮！

台南市教育局為展現創造力資優課程整體研發成果，今天辦理「創造力資優教育方案成果發表活動」，市長黃偉哲表示，台南市從104學年度起全國首推「創造力及資優教育方案」，整合各校資優教育資源，以跨區、跨校際方案課程進行，持續深耕培育拔尖人才。

新泰國小校長張溪南表示，該校以「AI科技」為主軸，延續第1年Scratch程式設計學習基礎，整合Arduino基礎模組，引導學生小組合作，體驗設計AI自走車樂趣，本次發表活動呈現學生如何運用Scratch程式控制及多重感測模組，設計家中電器開關座及自走車團隊作品，培育未來AI人才。

崇明國小校長楊宗穎表示，今年以「科技創意急先鋒」為主題，引入人工智慧影像辨識和程式設計元素，從上一期智慧送餐車基礎改進，由來自各校資優生打造AI垃圾分類機器人，不同興趣與專長的學生彼此團隊合作，發揮創造力設計、改良，為社區垃圾場提供可行解決方案，實踐聯合國永續發展目標SDGs，藉此鼓勵學生成為環境永續發展的推動者。

塭內國小發表2件作品，其一為「人工智慧櫥窗」，將老鼠闖迷宮的遊戲結合演算法、感測器及電子電路，控制電子鼠在迷宮走道穿梭，體現迷宮演算法與數學的關係。第2件作品延續GSP推理探究ICT輔具，由巧板拼圖、巧板對稱、密鋪遊戲進化到錯視覺遊戲研發，透過視錯覺是透過心理模型加工後展現神奇體驗，讓觀者驚呼連連。

教育局表示，台南市創造能力資優教育方案結合國際、人文與科技議題，近年來與科技及SDGs緊密整合，透過方案課程激發創潛力，引領學生面對當前或未來的生活挑戰，激盪學生多元創意思考，進而培養學生解決問題的素養能力。