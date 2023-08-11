拜登周三發布行政命令，未來將禁止美國投資中國的半導體晶片、量子運算和人工智慧（AI）等三大領域。路透社報導，在這項限制對華投資的命令中，半導體顯然是首要之務，是美國首次鎖定開發晶片設計軟體與開發晶片製造設備的中國企業。

拜登表示，雖然「開放投資是我們經濟政策的基石」，但他擔心美國的投資可能會用於發展「對抗美國及其盟國」的技術與能力。換言之，拜登擔心逐利若渴的創投和私募股權公司最終可能會經由後門為中國的武器庫提供資金。

這項新禁令表明尖端技術，尤其是AI，已成為西方與中國冷戰的新前線。薩里大學（University of Surrey）電腦科學專家Alan Woodward表示，雖然ChatGPT爆紅才引起大家關注到AI的進步，但這項技術極可能被用於惡意的目的，名義上為民用而設計的AI系統可能被用於武器瞄準系統、自動無人機或先進的網路武器，也可以被用於自動尋找電腦軟體漏洞或傳播假信息等攻擊行動。

《每日電訊報》並指出，對AI可能用於軍事目的的擔憂在很大程度上與台灣有關，因為中國不斷升高對台灣的文攻武嚇。Beacon Policy Advisors資深研究分析師Owen Tedford表示，現在的想法是，美國國會不應該資助這些可能威脅或改變太平洋地區軍事力量平衡的先進技術。