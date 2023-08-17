在稍早前的一般交易時段，思科收跌0.73%，報52.96美元。

在雲端支出放緩的陰霾籠罩下，思科今年來股價僅上漲11%，表現不如大盤。

思科公布2023財年第四季（7月29日止）營收年增16%，為152億美元，優於分析師預期的150億美元。調整後每股盈餘1.14美元，優於分析師預估的1.06美元。

思科預估2024財年第一季營收介於145億～147億美元，調整後每股盈餘介於1.02～1.04美元，大致符合市場預期。該公司預估2024財年全年營收介於570億～582億美元，不及分析師預估的583.8億美元。全年調整後每股盈餘預估介於4.01～4.08美元，市場預估為4.04美元。

其競爭對手Juniper Networks上個月也提出了疲弱的財測。

但思科執行長Chuck Robbins表示，第一季思科在其三個最大網路市場的市占版圖都成長超過3個百分點，並看好在這些領域的市占率將進一步擴大。他並表示，思科可能成為AI工作所需網路設備的領先供應商，這對思科來說是一個巨大的機會。