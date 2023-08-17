夏威夷毛伊島8日爆發野火，至今已111人死亡、上千人失蹤。美國總統拜登先前因拒絕評論災情，還飛回德拉瓦州渡假而被罵爆。最新消息指出，拜登21日將偕同第一夫人吉兒前往野火災區勘災。前立委郭正亮17日在《新聞大白話》節目強調，夏威夷是民主黨鐵票區，但美軍近5萬人卻無救災行動，已被網路罵翻。拜登是故意慢到勘災，他要說這是州長權力，與他無關，想這樣卸責，但這樣做將會跟州長發生鬥爭。

「拜登現在去，恐怕已經晚了！」郭正亮表示，因為夏威夷在地的美軍將近5萬人，並沒有協助救災，這個在網路已經罵成一團了。另外一個就是，死亡人數可能還在上升，昨天看是1300人失蹤。所以這個真的說不過去，而且夏威夷這個地方，是民主黨的鐵票區！

郭正亮提到，民主黨在夏威夷幾乎沒有輸過，而且上次拜登還拿到60幾％的票，結果你是這樣處理？這簡直是匪夷所思！過去小布希因為卡崔娜颶風，卡崔娜後來死了1300多人，當時也曾讓小布希的民調受到衝擊。這次肯定會被川普來大做文章，最近看到一個民調，川普已經領先3％！

郭正亮指出，後續一定會有人究責的，因為很多東西都臨時故障。包括警報器，還有很多人說電路可能有問題，有人發出警訊結果都沒有處理。

「拜登我覺得他是故意慢到，因為他要說這個是州長的權力，跟我無關！」郭正亮強調，他想要用這樣來卸責，可是州長一定會在這裡跟總統發生鬥爭，「因為這個是責任的問題！」